Drei Zauberworte am Weg zurück in die Erfolgsspur

Zuletzt stotterte der Motor etwas – 0:4 daheim gegen den KAC und trotz dreimaliger Führung ein 4:5 bei Fehervar. „Wir verfallen deswegen aber nicht in Panik. Wir haben bei Fehervar ein gutes Spiel gezeigt. Und auch gegen den KAC – 38 Mal haben wir auf ihr Tor geschossen, die Klagenfurter dagegen nur 16 Mal auf unseres. So wenig zuzulassen musst du erst einmal schaffen.“ Doch Pinter weiß auch, das am Ende die Tore zählen. „Kein Tor vor einem vollen Haus war natürlich ein dementsprechender Dämpfer. Aber ganz schlechtreden lassen wir uns die Leistung auch nicht.“