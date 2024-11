Mordversuch: Gesicht mit Messer zerschnitten

Der Angeklagte war mit vier Bekannten in der Nacht auf den 9. Juni dieses Jahres in einem Lokal in der Grazer Innenstadt, als das spätere, erheblich alkoholisierte Opfer an deren Tisch kam. Obwohl keiner mit ihm reden wollte, soll sich der 48-Jährige laut Anklageschrift wiederholt in das Gespräch eingemischt und provoziert haben.