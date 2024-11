140 Gläubiger: Modehaus in Mürzzuschlag insolvent

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, doch angesichts der aktuellen Herausforderungen sind wir an einen Punkt gelangt, an dem ich als verantwortungsvoller Unternehmer ein Sanierungsverfahren beantragen muss“, sagt Ronald Fuchs. Sein Großvater hat 1914 das Modehaus in Mürzzuschlag gegründet, Fuchs hat das Stammhaus um Filialen in Krieglach, Kindberg, Kapfenberg und Gloggnitz erweitert.