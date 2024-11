Mehr als 35 Prozent erreichte die FPÖ in der Grünen Mark. Erfreut zeigt sich Tirols FPÖ-Landesparteichef Markus Abwerzger: „Heute ist ein großer Tag für die Steiermark und ein großer Tag für Österreich. Wir haben das beste Ergebnis in der Geschichte der Steiermark erzielt.“ Die hohe Zustimmung für FPÖ-Spitzenkandidat KO Mario Kunasek und die FPÖ generell zeige, dass die Menschen eine Veränderung wollen – „und zwar jene Veränderung, die das Volk wieder in den Mittelpunkt der Politik stellt. Es ist der wahre Chef in einer Demokratie. Die Wählerinnen und Wähler haben deutlich gesprochen“, sagt Abwerzger und betont: „Kunasek ist nun wahrlich ein Super-Mario.“