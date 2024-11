Neumayer mit lachendem und weinendem Auge

Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. So oder so ähnlich muss sich Tennisspieler Lukas Neumayer langsam fühlen. Beim Challenger-Turnier im spanischen Montemar verlor er bereits sein viertes Finale auf dieser Ebene und läuft damit weiter seinem ersten Titel nach. Heuer verließ er bereits das Endspiel in Tulln, letztes Jahr jene in Cordenons (It) und Salzburg, als Verlierer. Der 22-Jährige sieht es aber auch positiv: „Ich habe noch nie ein Halbfinale verloren.“