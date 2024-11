Schlager tobt: „So kann es nicht weitergehen!“

Bis zum 14. Dezember warten innerhalb von weniger als drei Wochen sechs Pflichtspiele, in denen es auch in zwei Liga-Nachtragsspielen darum geht, den 14-Punkte-Rückstand auf Leader Sturm Graz zu verringern und auch den Platz in den Top sechs abzusichern. Vorerst ist aber wieder Champions League angesagt, nach dem 3:1 bei Feyenoord soll auch am Dienstag beim deutschen Meister Bayer Leverkusen Zählbares her.