Jetzt startet der Zauber des steirischen Advents

Egal, ob am Hauptplatz, am Eisernen Tor, am Schloßberg oder sonst wo: Auch Graz zeigt sich im Advent von seiner allerschönsten Seite. Zwei Millionen Menschen besuchten vergangenes Jahr die Stadt im Adventzauber – so viele wie nie zuvor. Neun Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland, an den Samstagen sogar 15. 2023 wurden an Spitzentagen 90.000 Besucher in der Innenstadt gezählt.