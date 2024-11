Vermisstes Baby tot gefunden ++ U1 bleibt gesperrt

Das seit Donnerstag vermisste Baby wurde tot nahe der Klinik Favoriten gefunden – die Mutter steht unter dringendem Tatverdacht. Außerdem: Nach einem Zugbrand dauern die Sanierungsarbeiten an der U1 an. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am 22. November, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.