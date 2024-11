Warum Guardiola doch bei Manchester City bleibt

Dass Manchester City verliert, war unter Guardiola bisher die Ausnahme. Seit seiner Ankunft im Sommer 2016 hat er den von Scheichs alimentierten Club in eine absolute Fußballmacht verwandelt, die in den vergangenen Jahren die unumstrittene Nummer eins auf der Insel und zeitweise in Europa war. Sechsmal holte Guardiola mit City die englische Meisterschaft, zuletzt viermal in Serie. Das hatte es in der Premier League zuvor noch nie gegeben.