Barcelona-Trainer kennt Hans Krankl nicht

Was war passiert? Im Ausweichquartier „Viola Park“ (die UEFA lässt nach wie vor keine Heimspiele in der von den Überschwemmungen schwer in Mitleidenschaft gezogenen NV Arena in Sankt Pölten zu) präsentierten sich die SKN-Frauen bis zum 0:1 in der 20. Minute als extrem unangenehmer Kontrahent für das Schwergewicht im Welt-Fußball. Barca fand kein Mittel um die Fünfer-Kette der Gastgeber zu überwinden. Trainer-Mastermind Celia Brancao hatte ihre Lehren aus der 0:7-Abreibung in Barcelona gezogen.