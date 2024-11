England-Klubs für strengere Sponsoring-Regeln

Das Ergebnis gilt als Erfolg für Premier-League-Geschäftsführer Richard Masters, der seit Jahren mit Man City im Clinch liegt. Eine Niederlage hätte die Regeln in Frage gestellt und die Liga in ein juristisches Chaos stürzen können. Die Premier League ermittelt derzeit wegen finanzieller Verstöße in 115 Fällen gegen City, das die Vorwürfe bestreitet. Eine Entscheidung wird Anfang kommenden Jahres erwartet.