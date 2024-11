Tourismus stabil: Weniger Nächtigungen, mehr Gäste

In der abgelaufenen Sommersaison kamen 6,4 Millionen Gäste in Tirol an. Das ist ein Plus von 1,4%, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aufenthaltsdauer und damit die Zahl der Nächtigungen leicht zurückgegangen sind: Um 0,3% auf 22,7 Mio. Laut MCI Tourismus lukrierte der Sommertourismus in Tirol heuer 2,4 Mrd. Euro, was unter Berücksichtigung der Inflation einen Rückgang von 0,1% bedeutet.