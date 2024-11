Chaos ist für Klauß nur noch „lustige Anekdote“

„Der Konkurrenzdruck tut uns gut“, geht Klauß auch ob der Qual der Spieler-Wahl in den letzten Sechser-Pack (dreimal Bundesliga plus Conference League) vor Weihnachten. Vor exakt einem Jahr hatte der Deutsche kriselnde Rapidler (mit 18 Punkten nach 14 Runden) als Achter übernommen: „Ohne Bedenken, aber mir war klar, dass Rapid immer in die Top 6 muss.“ Oft war das ein K(r)ampf, in dieser Saison kann man entspannt nur noch oben blicken.