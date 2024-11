Mysteriöses Objekt über Puerto Rico war kein UFO

Im April 2013 flog ein unbekanntes Flugobjekt (UFO) über das Rollfeld des Raphael Hernández Airport in Aguadilla in Puerto Rico – einem Außengebiet der USA. Das mysteriöse Objekt, das sich in der Luft zu teilen schien, wurde von der Infrarotkamera eines US-Jets gefilmt. Erst jetzt ist klar, worum es sich dabei handelte …