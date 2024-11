Das sind die Tirolerin und der Tiroler des Jahres

Als Kletterer hoch hinaus, immer mit Bodenhaftung

Jakob Schubert, einer der erfolgreichsten Kletterer der Welt, ist „Tiroler des Jahres 2024“. Der Innsbrucker beeindruckt seit Jahren mit seinem Können an der Kletterwand und am Fels, so die Laudatio. In seiner Laufbahn gewann er bereits sechs Weltmeister-Titel. Bei den Olympischen Spielen in Paris im heurigen Sommer holte er zudem seine zweite Olympia-Bronzemedaille in Folge. LH Mattle würdigt den Ausnahmesportler: „Jakob Schubert steht für absolute Höchstleistungen und eine beeindruckende Bodenständigkeit.“