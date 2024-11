Skandal um Kosovo: UEFA greift hart durch!

Geldstrafe und Geisterspiel für Rumänien

Rumänien beendet damit die Gruppe C2 mit 18 Punkten aus sechs Spielen auf Platz eins und steigt in die Liga B auf, der Kosovo ist mit zwölf Zählern Zweiter und spielt im Frühling in der Aufstiegsrelegation. Der rumänische Verband muss für das Verhalten seiner Fans insgesamt 128.000 Euro Strafe zahlen, zudem müssen die Rumänen die nächste Heimpartie vor leeren Rängen spielen, verkündete die UEFA am Mittwoch. Der Kosovo erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro.