Unterinntalbahn: Stollen läutet letzte Phase ein

Neubaustrecke führt zu zwei Dritteln in Tunneln

Allein am nun begonnenen Stollen wird bis 2025 gebaut, bis 2034 soll die Neubaustrecke (20,5 Kilometer, davon 14,4 Meter Tunnel) in Betrieb gehen. Züge können mit bis zu 230 km/h durchbrausen. Anknüpfend an den Brenner Basistunnel und als Teil des europäischen Netzes von Skandinavien bis zum Mittelmeer.