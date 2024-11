Volleyballerinnen läuten das Derby-Wochenende ein

Im Fußball kämpfen in der Frauen-Bundesliga die Ladys von der SPG Lustenau/Dornbirn am Sonntag mit den punktgleichen Altacherinnen um die Vorherrschaft. Spät am Samstagabend matchen sich in der HLA-Meisterliga die Handball-Helden aus Bregenz und Hard im ewigen Duell der großen Rivalen. In der dritten Eishockeyliga bittet Hohenems am Samstagnachmittag Lustenau aufs Eis.