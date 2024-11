Comeback noch heuer? So geht‘s Xaver Schlager

Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung am 3. Mai gegen Hoffenheim zugezogen und in Folge unter anderem die EM in Deutschland verpasst. Es war bereits Schlagers zweiter Kreuzbandriss in seiner Karriere. Nach siebenmonatiger Pause – und damit deutlich schneller als bei seinem ÖFB-Teamkollegen David Alaba – ist nun eine Rückkehr aufs Spielfeld in Sicht.