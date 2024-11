Die Löhne im Euroraum steigen kräftig an

Die Währungshüter schauen sich das Lohnwachstum in der 20-Länder-Gemeinschaft stets genau an, da es als einer der wichtigsten Inflationsfaktoren gilt. So nahmen die Tariflöhne im dritten Quartal um 5,42 Prozent zu, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im zweiten Quartal hatten die Tarifverdienste noch um 3,54 Prozent zugenommen.