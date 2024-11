Schnöll ersetzt Urgestein ab 2025 in Brüssel

Zwischen 1996 und 2024 nahm der ehemalige Salzburger Landeshauptmann an 150 Plenartagungen und ebenso vielen Sitzungstagen in Fachkommissionen in Brüssel teil. „Franz Schausberger ist eine feste Größe im AdR. Er hat sich stets hartnäckig für die Belange der regionalen Ebene und unseres Landes in der EU eingesetzt. EU-Erweiterung und Dezentralisierung sind ihm besondere Anliegen. Davon zeugen seine AdR-Stellungnahmen und die Tätigkeit des von ihm in Salzburg gegründeten Instituts der Regionen Europas“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer zu Schausbergers Tätigkeit.