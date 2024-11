Neuer KI-Rechner soll den Förderdschungel lichten

Dank künstlicher Intelligenz wird aber der Weg zum passenden Zuschuss deutlich einfacher. So kann man den Chat-Bot unter foerdern.convernatics.com einfach fragen, welche Hilfen es in der eigenen Situation vom Staat gibt. Daraufhin kommen konkrete Fragen, die wesentlich für die Förderung sind. Anschließend listet der Bot auch auf, was konkret zu tun ist. Er weist auch auf andere Förderungen hin, sollten sie passend sein (zum Beispiel Handwerkerbonus). Ebenfalls dabei sind die entsprechenden Links, die zu den Portalen führen, auf denen man beantragen kann.