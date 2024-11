Ein Guardiola gibt bei Sturms Gegner den Ton an

Der 49-jährige in Madrid geborene Coach, der seit Juni 2021 im Amt ist, ist international nicht ganz so bekannt. Diarra: „Aber Michel ist ein sehr guter Trainer.“ Er war als Spieler bei Rayo Vallecano, allerdings nicht zur selben Zeit wie Toni Polster. Die Fans im Montilivi-Stadion von Girona (100 Kilometer nordöstlich von Barcelona gelegen) haben Youba auch beeindruckt: „In Spanien haben alle Klubs in der La Liga wirklich gute Fans.“ Viele werden Girona aber nicht nach Klagenfurt begleiten.