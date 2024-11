Zwei Schlepperfahrten und zwei Haftstrafen

Schlepperwesen als „eine Art Reisebüro“

Dieser war selbst ein Schlepper, als er am 20. Jänner in einem Waldstück in Mühlbach am Hochkönig strandete – 13 Flüchtlinge waren mit ihm im Fahrzeug. Beide Angeklagten nennen auch das gleiche Motiv: Geldnot. Man habe ihm gesagt, es sei „nur eine Familie“ zu schleppen, erklärte der Algerier: „Ich wurde auch belogen, man hat mit mir gespielt.“ Er wisse, dass er Fehler gemacht habe. Und er wisse, dass es illegale Einreisen waren. „Man hat mir ein Angebot gemacht und ich habe es angenommen.“