Diagnose ist da! Lange Pause für Bayerns Palhinha

Fehlte in Länderspiel

Der 29-Jährige hatte sich in der Vorbereitung auf Portugals Nations-League-Partie gegen Polen (5:1 für Portugal) verletzt und musste vorzeitig die Heimreise antreten. Wie lange genau der Sechser fehlen wird, gaben die Bayern nicht bekannt, in der Regel kann man von einer Genesungsdauer von drei bis vier Wochen ausgehen.