Warum derzeit ein Bagger am Attersee „schwimmt“

Am 7. Dezember steigt am Attersee das „Eisarsch“-Charity-Event der Segler. Im Vorfeld „schwimmt“ derzeit rund acht Wochen lang ein tonnenschwerer Bagger am See. Weil ohne dessen Arbeit im Rahmen eines 250.000-Euro-Projekts Österreichs größter Segelclub die Daseinsberechtigung verlieren würde.