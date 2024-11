Glatteis: Lenkerin stürzte 200 Meter in die Tiefe

Es ist ein Wunder, dass nicht Schlimmeres passierte: Am Montag war eine 22-jährige Autofahrerin gegen 10.30 in Irdning-Donnersbach mit einem Postfahrzeug unterwegs, als sie in einer Linkskurve vermutlich aufgrund von Glatteis ins Rutschen kam. Sie fuhr auf eine Straßenbahnböschung auf, das Auto geriet in eine starke Schräglage und wurde in Folge zurück auf die Fahrbahn geschleudert.