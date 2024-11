Wertstoffe im Kreislauf halten, statt zu trennen

In Tirol bestehe das Potenzial, pro Jahr rund 330 Millionen PET-Flaschen und Dosen zurück in den Kreislauf zu bringen, so Simon Parth, GF von Recycling Pfand Österreich. Supermärkte hätten ausreichend in Rücknahmeautomaten investiert, verteuern würde sich das System durch die Neuerungen nicht.