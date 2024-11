Zwei Hallen voller Action, Gesundheit und Genuss

Am Sonntag noch die Chance nutzen

Auch die Snowboardstars Sabine und Alex Payer schauten gemeinsam mit den Ruderinnen Katharina und Magdi Lobnig am Stand der Kärntner Linien vorbei und naschten aus der Popcorntüte: „Ein paar sind in Ordnung, die haben ja kein Gewicht“, sind sich die Sportler einig. Heute, Sonntag, gibt es noch die Chance, die Messe zu besuchen. Vorträge über Selbstheilung oder Zahnimplantate erwarten die Besucher genauso wie Familienyoga und Co. Für „Krone“-Leser gibt es die Eintrittskarte um die Hälfte.