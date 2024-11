Sie bringen jede Woche das Lachen ins Spital

Wurden sie bei der Gründung 1994 noch kritisch beobachtet, gehören die „Roten Nasen“ heute in vielen Kliniken einfach dazu. Denn Ärzte, Pflegepersonal und Eltern wissen: Lachen ist gesund. Erheitern Stefanie Brandstätter als Josefine und ihr zwölfköpfiges Salzburger Team schwerkranke Kinder, geht auch ihr das Herz auf. „Es ist so schön zu sehen, was unsere Auftritte bei den Kindern und Eltern auslösen“, beschreibt sie. Jeden Tag beim Heimgehen denke sie: „Ja, dafür mache ich es.“