Holzscheite statt Reifen: Langfinger schlagen zu

Eine frisch gebackene Familie sah sich Ende Oktober mit einem besonders dreisten Diebstahl konfrontiert. In einer nächtlichen Aktion entwendeten bislang unbekannte Langfinger alle vier Winterreifen des Familienautos direkt vor der Haustüre in Wien-Donaustadt. Die Täter hinterließen das Fahrzeug auf Holzscheiten aufgebockt – ein schwacher Trost für die betroffene junge Familie, die den Diebstahl am nächsten Morgen entdeckte.