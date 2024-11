Ist Grün Geschichte?

Was ist aus der Grünen-Idee, diesem im Grunde hochromantischen politischen Ansatz à la Rousseau geworden, einer Vision, die sich den Schutz unserer Natur auf die Fahne geschrieben hat? Die Schmährufe und das Social Mobbing wurden in den vergangenen Jahren immer lauter. Bis es so weit kam, dass Grünen-Politiker und Politikerinnen nicht mehr ohne Polizeischutz auf die Straße gehen konnten.