„Politik kann sich vom Zirkus Scheibe abschneiden“

Generell betont Paul, „ein Österreicher durch und durch“ zu sein – und immer wieder gerne in die Heimat zurückzukehren. Mit Roncalli ist er ja weltweit unterwegs, im vergangenen Winter sogar zwei Monate lang in New York: „Die Idee dazu stammte von Andy Warhol, der mir sagte: ,Die New Yorker werden euch lieben.“ Ich habe jahrelang darüber nachgedacht und es dann gewagt. Es war ein großer Erfolg.“ Stars wie Robert De Niro waren zu Gast, Roncalli war auch Thema in den bekannten Late-Night-Talkshows.