Ehemaliger IS-Kämpfer (26) in München verurteilt

Der Mann war laut dem Urteil unter dem Kampfnamen Abu Abdallah Al-Shami als Soldat, Militärpolizist und Verwaltungsmitarbeiter des IS in Syrien und im Irak tätig. Den Namen habe er in einem Telegram-Chat und bei Facebook selbst benutzt, sagte der 26-Jährige in München vor Gericht. Eine Auswertung der Handydaten zeigte, dass der Angeklagte auch im vergangenen Jahr noch mit der Ideologie der Terrormiliz sympathisiert habe.