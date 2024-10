Was Sie wissen müssen: Shakespeares Romeo & Julia

Handlung: In Verona brodelt seit Generationen eine Familienfehde zwischen den Capulets und Montagues. Romeo, ein Montague, besucht inkognito eine Kostümparty der Capulets, auf der er Julia begegnet – Liebe auf den ersten Blick. Heimlich und blind vor Liebe lassen sich die beiden von Pater Lorenzo trauen. Er hofft, dass die Hochzeit die Familien versöhnt. Das Glück hält nicht lang. Julias Cousin Tybalt passt Romeo ab und fordert ihn zum Duell, wobei er stirbt. Romeos Schwiegereltern fordern seine Verbannung und Julias Hochzeit mit Paris. Um diese zu verhindern, schmiedet Julia mit Pater Lorenzo einen riskanten Plan: Sie schluckt einen Trank, der sie für 42 Stunden scheintot macht, damit sie von der Familie totgeglaubt mit Romeo fliehen kann, der über das Vorhaben durch einen Brief erfahren soll, der ihn leider nie erreicht. Stattdessen erfährt Romeo von ihrem vermeintlichen Ableben und vergiftet sich daraufhin vor ihrem Grab. Als Julia erwacht, sieht sie den toten Geliebten neben sich und ersticht sich mit seinem Schwert. Die Familien begreifen endlich, dass ihre Fehde all das Leid verursacht hat, und versöhnen sich.