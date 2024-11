Linda Thompson: „Ich wusste, dass er andere hatte“

Am 8. Jänner 2025 wäre Presley (er starb am 16. August 1977) 90 Jahre alt geworden. „Hier im heutigen Westgate Hotel, früher hieß es International, habe ich insgesamt 9 Monate meines Lebens verbracht“, erzählt Thompson ADABEI im Gespräch. „Von 1969 bis 1976 ist er hier zweimal pro Jahr aufgetreten – mein Gott, sind das viele Erinnerungen“, wird Thompson emotional. Die Frage sei gestattet, ausschließlich nur schöne? „Ja, natürlich wusste ich, dass wenn er irgendwann einmal unerreichbar war, dass er dann etwas mit anderen Frauen hatte“, erzählt sie über sein buntes Liebesleben (was letztlich auch der Grund der Trennung gewesen sein dürfte) und verrät auch, dass der Ruhm auch seine Schattenseiten hatte. „In all dieser Zeit, in der ich hier dabei war, sind wir nie normal irgendwo flanieren gewesen. Wir sind immer von seiner Rooftop-Sweet über einen Aufzug, quasi an den Mistkübeln vorbei in den ,Green Room‘, also seine Garderobe, oder zum Konzertsaal geführt worden“.