Übergriff im Kurpark: „Dachte, sie will das auch“

Wegen geschlechtlicher Nötigung einer 14-Jährigen ist am Freitag gegen einen 18-Jährigen verhandelt worden. Er hatte sich Anfang Jänner mit einem Mädchen im Kurpark Oberlaa in Wien-Favoriten getroffen, wo er offenbar die Schülerin zunächst küssen wollte. Als sie das ablehnte, soll er mehrfach versucht haben, ihr die Hose auszuziehen, ihren Oberkörper entblößt und ihr in die Brust gebissen haben.