„Es war ein unglaubliches Jahr für die Steiermark“

Ausblick: „Unsere Topathleten haben noch einige Höhepunkte vor sich“, so König-Zenz, „Karin Strametz ist mit 26 Jahren im besten Alter, sie ist bereits für die Hallen-EM Anfang März in Holland qualifiziert und knapp an der Hallen-WM in China dran. Enzo Diessl ist am Beginn seiner Karriere, hat wohl noch zwei Olympische Spiele vor sich. Auch ihn kann man bei der Hallen-EM und WM erwarten.“