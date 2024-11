Ilzer-Abgang: Jürgen Säumel bereit für den „Ritt“

Das sah nach der letzten Trainingseinheit unter Christian Ilzer aus! Nach einem 2:0 beim internen Testspiel vor 15 „Kiebitzen“ in Messendorf, bei dem auch die verletzten Leitwölfe Stankovic und Wüthrich dabei waren, entließ der Sturm-Coach seine Truppe in ein verlängertes Wochenende. Nächstes Training am Montag!