Hundeschule und Rüsthaus: Seriendieb festgenommen

Es grenzt an Dreistigkeit, was ein 34-Jähriger in den letzten Wochen getrieben haben soll: Insgesamt elf Einbruchsdiebstähle, davon drei versuchte, konnten dem Verdächtigen zugeordnet werden. Unter den Tatörtlichkeiten waren Wohnhäuser, aber auch ein Kindergarten und das Rüsthaus einer Feuerwehr. Gleich drei Bezirke – Voitsberg, Deutschlandsberg und Graz-Umgebung – sind betroffen.