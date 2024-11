Grammy-Star Markus Illko: Von Kapfenberg nach L.A.

Was der Grammy verändert hat

ADABEI besuchte Illko in seiner Wahlheimat, in Los Angeles, Kalifornien, wo er gemeinsam mit Ehefrau Ruth, das Paar erwartet im Februar ihr erstes Kind, lebt. „Es ist schön hier, ich habe es nur fünf Minuten bis zu Strand“, erzählt uns der bescheiden gebliebene Top-Musiker. Was sich seit dem Erfolg bei ihm geändert hat? „Viele Leute sind darauf aufmerksam gemacht worden, was wir tun“, sagt er, „Wir arbeiten mit komplett anderen Leuten zusammen, gehen auch wieder mit John Carter Cash ins Studio.“