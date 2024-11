Wie Roberto ohne Sehkraft zum inneren Frieden fand

Was für seine Familie damals fast ein Weltuntergang war, war für ihn selbst eine Art Erlösung. Er erinnert sich noch genau an den Moment, als die massiven Sehprobleme erstmalig auftraten. „Plötzlich sahen die Buchstaben so aus, als würde jemand mit einem Kochlöffel im Text umrühren“, beschreibt Roberto den Tag X. Und dieser Tag veränderte sein Leben – aber im positiven Sinn. Er wollte nie so werden wie sein Vater oder sein Bruder, getrieben von Erfolg und Stress. Für ihn war Blindsein ein Gewinn. „Du verlierst zwar die Außenansicht, aber dafür bricht eine Innenwelt auf“, so Roberto. Und: „Ich spürte plötzlich Glück, Friede und Freude.“