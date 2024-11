Folteropfer (14) stach zu: Groteskes Haft-Tagebuch

„Die Gschicht tut ihr wahnsinnig leid“

Die Körperverletzung stellt die nunmehr 15-Jährige auch gar nicht in Abrede und bekennt sich in diesem Punkt schuldig. „Die Gschicht tut ihr wahnsinnig leid“, sagt ihr Verteidiger – aber von Mordversuch könne keine Rede sein („Wer sticht schon in den Gesäßbereich, wenn er jemanden töten will?“). Was Staatsanwältin Ines Eichwalder gänzlich anders sieht und auf das Nachtatverhalten verweist. Einerseits habe sich bei den ersten Ermittlungen der Polizei nicht sie als Täterin dargestellt, sondern ihre kleine Schwester, die mit 13 Jahren noch nicht strafmündig ist, was die Beteiligten „genau gewusst“ hätten. „Daher kann ich auch sagen, dass die ganze Geschichte geplant war.“