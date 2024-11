Absage an Ramos! Real ist wohl fündig geworden

„Ich habe genau das gelesen wie ihr. Das hört sich gut an. Ich würde mir das natürlich anhören“, erzählte der Innenverteidiger dem Radiosender Cadena SER. Im Sommer 2023 war Laporte für 27,5 Millionen Euro von Manchester City zu Al-Nassr in die Wüste gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. „Mein Plan ist, zurückzukehren. Meine ganze Familie ist in Europa“, so Laporte.