Causa Dornauer: Wann reicht‘s dem Landeshauptmann?

„Schorschi-Porschi“ Georg Dornauer ist das, was man ein politisches Ausnahmetalent nennt. Wobei an dieser Stelle gleich klargestellt werden muss, dass bis heute nicht genau definiert ist, was ein politisches Talent wirklich ausmacht. Aber bleiben wir beim Tiroler SPÖ-Chef. Der gebürtige Sellrainer ist jener Typ, der zwar im feschen Anzug daherkommt, aber doch hemdsärmelig wirkt. Er gibt den Menschen das Gefühl, dass er ihnen zuhört – ohne dass freilich bewiesen ist, dass dem auch so ist. Aber – das ist wissenschaftlich erforscht – wenn Menschen das Gefühl bekommen, dass ihnen jemand zuhört, geht es ihnen umgehend besser, mag man diesen Zuhörer. Da ist die Parteizugehörigkeit sekundär.