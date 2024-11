SPÖ-Krisensitzungen in Tirol am laufenden Band

Wenig überraschend stehen bei der SPÖ Krisensitzungen auf dem Tagesprogramm. Am Montag soll es laut „Krone“-Informationen bis in die Nacht hinein Sitzungen gegeben haben, die Verärgerung über LH-Stv. Dornauer soll teilweise „groß“ gewesen sein. Am heutigen Dienstag ging es bereits in der Früh weiter, laut internen Kreisen sei man um eine Aussprache bemüht – doch zu einer gemeinsamen Positionierung konnte man sich offenbar bis jetzt noch nicht durchringen.