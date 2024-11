In Österreich stehen die aktuellen Sondierungsgespräche im Mittelpunkt des politischen Geschehens. Die ÖVP und die SPÖ werden am Mittwoch einen dritten Partner ins Boot holen, und zwar die NEOS: Das Ziel von ÖVP und SPÖ sei es, ein möglichst breites Bündnis der Mitte zu bilden, heißt es in der Pressekonferenz von Kanzler Nehammer. „Wir werden eine linke Regierung bekommen“, so der Autor Werner Reichel. Obwohl die FPÖ bei der Nationalratswahl die meisten Stimmen gewonnen hat, gibt es wenig Bereitschaft, mit einer „Kickl-FPÖ“ eine Regierung zu bilden.