„Haben im WM-Winter ein paar heiße Eisen im Feuer“

Neue Wege ging heuer auch die von Klaus Kröll geleitete Gruppe der jungen Ski-Alpinen: Im Oktober wurde 18 Tage lang in voller Mannschaftsstärke in Chile trainiert: „Nicht nur wegen der sicheren Schneesituation, sondern auch weil man drei Wochen in Ruhe und Abgeschiedenheit mit den jungen Leuten trainieren und arbeiten konnte. Das bekommst du bei uns nicht mehr“, so Kröll, der überzeugt ist: „Es steckt viel Talent in unseren Buben und Dirndln. Es können wieder welche den Sprung in den ÖSV schaffen, der eine oder andere darf auch auf die Junioren-WM schielen.“