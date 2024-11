Paul Simon und Art Garfunkel vertragen sich wieder

Die beiden im Abstand von nur wenigen Wochen im New Yorker Stadtteil Queens geborenen Musiker gehörten als Folkduo vor allem in den 60er- und 70er-Jahren zu den erfolgreichsten Stars der Musikszene – Hits wie „The Sound of Silence“, „Mrs. Robinson“ und „Bridge over Troubled Water“ gingen um die Welt. Nachdem sie sich zerstritten hatten, machten beide solo weiter. Vor kurzem brachte Garfunkel ein Album mit seinem 33 Jahre alten Sohn Art Garfunkel Jr. heraus.