Mann zog bewusstlose Autofahrerin (66) aus Wrack

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Kirchbichl in Tirol! Aus bisher unbekannter Ursache krachte eine 66-jährige Frau mit ihrem Pkw in einen entgegenkommenden Lkw, fuhr rückwärts und donnerte in einen dahinter stehenden Linienbus. Ein Fahrgast barg die Einheimische aus dem Wagen – sie war bewusstlos.